Не пускайте в дім нежданих Дідів Морозів і колядників

Щороку під час новорічних та Різдвяних свят різко зростає кількість майнових правопорушень, серед яких найбільш поширені крадіжки з квартир, машин, крадіжки з автотранспорту та шахрайства. Ймовірність розкриття таких злочинів зменшується, оскільки про вчинене правопорушення громадяни звертаються до міліції з заявами через кілька днів.

Як повідомляє СГЗ УМВС у Вінницькій області, працівники міліції у святковий період працюватимуть цілодобово у посиленому режимі несення служби, але треба і самим подбати про збереження своєї оселі від непроханих гостей. В цьому році на території області було скоєно 449 квартирних крадіжок, з яких 218 – розкрито.

Найбільш поширений спосіб скоєння крадіжок з житла – вільний доступ до помешкання, підбір ключів, пошкодження серцевини замків та віджиму пластикових вікон. Отже, аби уберегти себе від квартирних крадіїв, не слід заощаджувати на замках. Пам’ятайте, чим дешевший замок, тим легше його відкрити.

Якщо на свята ви їдете на декілька днів, домовтеся з сусідами, яким ви довіряєте про спостереження за квартирою, обміняйтеся телефонами, не повідомляйте стороннім особам про заплановані поїздки. Не залишайте вдома цінні речі. Краще відвезіть їх до родичів. Виконання цих нескладних рекомендацій дозволить зберегти ваше майно.

Від’їжджаючи на свята з міста подбайте про свій автомобіль, який без належного збереження може стати легкою здобиччю для зловмисників, особливо в нічний час. Залишайте його на спеціальних майданчиках, які охороняються та обладнайте протиугонними засобами. На жаль, багато хто з власників автомобілів, своїм легковажним ставленням до системи захисту, провокує зловмисника на скоєння правопорушення.

Власникам автомобілів варто пам'ятати: викрадають практично всі моделі автомобілів як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва. Нікому не розповідайте, як діє ваша система захисту автомобіля. Перевірте, чи всі вікна і двері щільно закриті. Ніколи не залишайте запасний комплект ключів в машині. Не довіряйте свій автомобіль незнайомим або випадковим людям. Дотримання цих елементарні правил позбавить вас від неприємних сюрпризів і не зіпсує новорічних свят.

Магнітоли, ноутбуки, мобільні телефони, барсетки та гроші - улюблена принада автомобільних крадіїв. У більшості випадків, крім викрадених речей, господарі виявляють свої автівки понівеченими – з побитим склом та зламаними замками. Аби уникнути таких неприємностей під час новорічних подорожей, не залишайте в машині цінні речі, документи, тощо, навіть якщо ви відлучаєтесь на кілька хвилин. Пам’ятайте, для скоєння крадіжки злодію-професіоналу достатньо кількох секунд, яких вам не вистачить навіть на те, щоб покликати на допомогу.

Останнім часом все більше громадян стають жертвами різних видів шахрайств. Лише в цьому році від шахрайських дій зловмисників потерпіло 1016 мешканців області. Тільки половину з цих правопорушень працівникам міліції вдалося розкрити. Міліція попереджає, під час новорічних свят можливі факти скоєння шахрайств з боку людей, які одягли на себе костюми Діда Мороза.

Будьте пильними, щоб не стати жертвою зловмисників. Пам’ятайте, краще не впускати додому неочікуваних гостей, в якому б костюмі вони не були. Шахраї, переодягнені в новорічні костюми, розповідають, що помилилися адресою, але раз вже прийшли, то давайте і вас привітаємо. Така щедрість має насторожити, адже артисти не працюють за дарма. Не прийти або запізнитися на виклик, для них означає - залишитися без заробітку.

Міліція радить громадянам за будь-яких обставин не втрачати пильність, щоб не зіпсувати собі та близьким новорічні свята.