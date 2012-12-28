Знайомий пограбував дівчину на 10 тисяч

До 2-го відділу міліції міста Вінниці з заявою про правопорушення звернулась 26-річна вінничанка. Молода жінка повідомила про те, що знайомий чоловік силою заволодів її коштовностями: грошима в сумі майже 500 доларів США, 4 тисячами гривень та золотими прикрасами.

Як повідомляє СГЗ УМВС у Вінницькій області, працівниками міліції встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення може бути причетним 32-річний житель м. Вінниці.

В діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.