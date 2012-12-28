Рятувальникам розказали, що з ними буде після реорганізації

27 грудня в Територіальному управлінні МНС України у Вінницькій області відбулася оперативна нарада із керівниками структурних підрпозділів, на порядку денному якої розглядалися актуальні питання діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, - повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

За дорученням Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій генерал-лейтенанта Михайла Болотських головний рятувальник Вінниччини полковник служби цивільного захисту Руслан Шевчук ознайомив присутніх із новим складом Кабінету Міністрів та змінами, пов’язаними із реорганізацією Міністерства надзвичайних ситуацій та Державної інспекції техногенної безпеки у Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Було наголошено на важливості впорядкування Єдиної Державної системи цивільного захисту з питань запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, а також на запланованих зрушеннях у матеріально-технічному забезпеченні рятувальників.

Також на нараді зазначалося, що під час новорічних та Різдвяних свят пожежно-рятувальна служба Вінниччини нестиме службу у посиленому режимі, адже складні погодні умови та проведення святкових масових заходів потребують виняткової бойової готовності сил та засобів служби «101».