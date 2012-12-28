Поскаржитись на недобросовісних продавців можна напряму у Антимонопольний

16:00, 28 грудня 2012
Вінниця
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Відкрито "гарячу лінію"

Пряма лінія запрацювала у Вінницькому обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України.

Поспілкуватися у телефонному режимі з працівниками Відділення громадяни можуть із понеділка по п'ятницю, з 9 до 10 ранку.

Телефон прямої лінії – 66-03-11.

- У понеділок з 9 до 10 я буду відповідати на ваші пиатння,  - повідомив голова відділення Микола Слободянюк. -  У вівторок - мій заступник, у середу-четвер начальники відділів і у п‘ятницю - юристконсульт.

Також продовжує роботу гаряча телефонна лінія Відділення. Дзвінки на неї приймаються з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17 години, за номером 66-13-18

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