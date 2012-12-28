Поскаржитись на недобросовісних продавців можна напряму у Антимонопольний
16:00, 28 грудня 2012Вінниця
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Відкрито "гарячу лінію"
Пряма лінія запрацювала у Вінницькому обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України.
Поспілкуватися у телефонному режимі з працівниками Відділення громадяни можуть із понеділка по п'ятницю, з 9 до 10 ранку.
Телефон прямої лінії – 66-03-11.
- У понеділок з 9 до 10 я буду відповідати на ваші пиатння, - повідомив голова відділення Микола Слободянюк. - У вівторок - мій заступник, у середу-четвер начальники відділів і у п‘ятницю - юристконсульт.
Також продовжує роботу гаряча телефонна лінія Відділення. Дзвінки на неї приймаються з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17 години, за номером 66-13-18
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