Перейменували вулицю Петровського

З ініціативи Калинівської "Свободи" у селі Дружелюбівка Калинівського району сесія сільської ради перейменувала вулицю, названу іменем одного з організаторів Голодомору-геноциду 1932–33 рр. Григорія Петровського.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької обласної організації ВО «Свобода».

Тепер це вулиця імені класика української літератури Степана Руданського.

Ініціатива перейменування належить калинівським свободівцям. Депутати Дружелюбівської сільської ради дослухалися до аргументів націоналістів і ухвалили рішення перейменувати вулицю Г. Петровського, який був співорганізатором і виконавцем Голодомору, на честь відомого українського письменника, поета, уродженця Вінниччини Степана Руданського.