Зниклу 14-річну Настю знайшли у Вінниці

У Вінниці працівники міліції знайшли та повернули батькам 14-річну школярку, яка вдруге за три місяці тікає з дому. Дівчина з смт. Крижопіль прагнула розпочати самостійне доросле життя в обласному центрі.

Про це повідомляє Ірина Добровольська з СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

9 грудня до міліції звернулася жителька смт. Крижопіль з заявою проте, що цього ж дня о восьмій годині ранку її неповнолітня дочка пішла з дому і не повернулася. На телефонні дзвінки матері дівчина не відповідає – її мобільний вимкнений. На пошуки зниклої були задіяні усі можливі оперативно-розшукові заходи.

Шукати дівчину працівники міліції почали в першу чергу у Вінниці, оскільки в вересні вона вже тікала з дому саме до обласного центру, де через десять днів її було знайдено. До пошуків зниклої були залучені засоби масової інформації, розшукові плакати з фотокарткою школярки були розміщені у громадських місцях, транспорті, вокзалах. Протягом трьох тижнів дівчинку шукали працівники вінницької міліції. 30 грудня близько сьомої години вечора на зупинці громадського транспорту по вулиці Пирогова працівники батальйону патрульно-постової служби міліції знайшли дівчину. Як і під час минулої втечі, школярка змінила зачіску та пофарбувала волосся, але міліціонери впізнали її за особливою прикметою – родимкою біля губи.

Неповнолітня втікачка пояснила, що не хоче повертатися додому до районного центра, оскільки в Вінниці на неї чекають великі перспективи. Вона прагне дорослого самостійного життя без батьківської опіки.