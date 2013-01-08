Вінниці віддали київський тролейбус

У тролейбусне депо комунального підприємства «Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління» для подальшої експлуатації був доставлений тролейбус ЮМЗ Т2 з КП "Київпастранс".

Про це повідомляє сайт Вінницький трамвай.

Зараз у Києві йде масова заміна тролейбусного рухомого складу новими машинами виробництва "Богдан", внаслідок чого вивільняється частина бу тролейбусів, які київське транспортне підприємство готове передати іншим містам для подальшої експлуатації.

- У тролейбусне депо ВТТУ дійсно привезли один тролейбус виробництва ЮМЗ, який до цього експлуатувався в Києві близько 10 років, - говорить головний інженер Комунального підприємства «Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління» Микола Луценко. - Зараз розпочато його капітально-відновлювальний ремонт. Поки це перший пробний тролейбус. Говорити про загальну кількість машин, які планується придбати, ще рано. Ми придивимося до цієї машини, складемо кошторис на запасні частини, креслення обшивки корпусу, оцінимо роботи з приведення даної машини до стану придатною до якісної експлуатації. Тоді і приймемо рішення про подальше придбання машин даного типу в "Київпастрансі". Перша машина передана нам пробно, на умовах договору. Це досить непогана машина, з міцною рамою. Тому думаємо, що тролейбуси даного типу зможуть прижитися у нас. Тим більше, що досвід експлуатації машин виробництва ЮМЗ у нас вже є - в експлуатації ще є кілька машин ЮМЗ Т1 ("гармошки").