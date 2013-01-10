Мовчан хоче, щоб вузи кували більше кадрів для села

Голова Вінницької облдержадміністрації зустрівся з ректорами провідних вищих навчальних закладів Вінницької області з метою обговорення ключових питань розвитку вищої освіти і науки в регіоні. Іван Мовчан обговорив з ректорами провідних вузів області питання, що стосуються вдосконалення системи якісної освіти, кадрового потенціалу навчальних закладів, шляхів вирішення проблем, що існують в освітній галузі Вінниччини.

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Вища освіта».

Під час спілкування із керівником області ректори обговорювали питання державного замовлення на різноманітні спеціальності, загальної роботи навчальних закладів, а також методів співпраці з обласною державною адміністрацією.

Учасники зустрічі обговорили практичні питання якості освіти. Найактуальнішим під час обговорення стало питання забезпечення області високваліфікованими кадрами реально потрібними для розвитку господарства Вінниччини у майбутньому.

Голова облдержадміністрації запропонував керівникам вищих навчальних закладів об'єднати зусилля наукового та кадрового потенціалу, щоб спрямувати їх на вирішення ключових питань соціально-економічного розвитку області.

«Головним завданням вищих навчальних закладів є підготовка досвідчених трудових та наукових кадрів відповідно до потреб сьогодення. Це завдання неможливо виконати без спільної роботи з обласною державною адміністрацією, яка є головним розробником програми соціально-економічного розвитку області і визначає пріоритети її розвитку у майбутньому. Для цього необхідна скоординована робота представників влади, науковців, фахівців всіх сфер господарства, зокрема, виробництва та сільського господарства, які повинні бути забезпечені сьогодні кваліфікованими кадрами», – підкреслив Іван Мовчан.

Керівник області уважно вислухав проблемні питання, з якими навчальні заклади стикаються під час своєї роботи. Це, зокрема, проблема відтоку кадрів та забезпечення висококваліфікованими фахівцями на селі, питання одержання випускниками робочих місць, серйозна невідповідність ринку праці та тих закладів, які готують спеціалістів, велика кількість навчальних закладів, які не надають якісних освітніх послуг тощо.