Резиденцію Діда Мороза відвідали понад 16 тисяч дітей

У Вінниці завершилося святкування новорічних та різдвяних свят. Упродовж місяця вінничани мали можливість взяти участь у різноманітних конкурсах, цікавих квестах та розважальних програмах. За цей період у місті було проведено 16 тематичних новорічних дискотек, 10 флеш-мобів, концерт «Новорічне Олів’є», а до вінницького Діда Мороза у Резиденції та в громадській приймальні звернулося більше 16 тисяч маленьких вінничан .

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків щ громадськістю Вінницької міськради.

Дід Мороз у цьому році змінив прописку і переїхав у Вінницю до власної резиденції, яка розташувалася на Майдані Незалежності. Саме тут кожного дня дітки мали змогу поспілкуватися із казковим героєм, розповісти йому про свої побажання, взяти участь у розвагах та цікавих конкурсах. Загалом за 31 день роботи до резиденції завітало 16 280 дітей, кожен з яких отримав подарунки. Тут також відбувся шашковий турнір між Святим Миколаєм та Дідом Морозом, під час якого малеча з’їла понад 12 кілограм солодких «шашок».

Окрім роботи у резиденції, Дід Мороз також проводив офіційний прийом громадян у Прозорому офісі мерії, в холі якої було ще й проведено 6 новорічних концертних програм та три виставки.