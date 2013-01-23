Вінницького губернатора підвищили в рангу

Присвоїли третій

Президент України Віктор Янукович присвоїв голові Вінницької ОДА третій ранг держслужбовця. Про це йдеться в Указі гладви держави № 36/2013 від 22 січня «Про присвоєння рангу державного службовця» «Відповідно до статті 26 Закону України «Про державну службу» постановляю: присвоїти третій ранг державного службовця МОВЧАНУ Івану Михайловичу - голові Вінницької обласної державної адміністрації».

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