Вінницькі платники ПДВ перейшли на електронну звітність

Кількість вінницьких платників ПДВ, які повністю перейшли на сучасні технології звітування ,у 2012 році зросла в 1,3 рази. Електронкою звітують вже дев’ять районів області та м. Ладижин.

Про це на прес-конференції повідомила голова у ДПС у Вінницькій області Ірина Зленко, повідомляє УКРІНФОРМ.

«На Вінниччині у 2012 році суттєво зросла кількість користувачів електронних сервісів Державної податкової служби. Наприклад, кількість юридичних осіб, які звітують засобами мережі Інтернет, збільшилась у 1,3 рази та становить 6789 платників податків. При цьому в дев’яти районах та м. Ладижині в електронному вигляді звітують всі платники ПДВ», - сказала І.Зленко .

За її словами, зросла кількість прихильників електронного звітування і серед підприємців – в у 1,8 рази. Наразі їх нараховується 2853 чоловік.

Кількість платників з податку на прибуток підприємств, що звітують засобами мережі Інтернет, становить 54% або 3923 платників податків. Найбільша кількість таких платників - у Жмеринському, Іллінецькому, Немирівському районах. В цих районах електронкою звітують понад 80 % платників з податку на прибуток.