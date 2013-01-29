Вінничани літатимуть до Москви прямими рейсами

Між Вінницею і Москвою буде пряме повітряне сполучення – місцева влада та керівництво компанії «Мотор Січ» підписали протокол намірів про виконання регулярних авіарейсів.

Про це на прес-конференції повідомив начальник управління транспорту Вінницької ОДА Анатолій Вакар, повідомляє УКРІНФОРМ.

«Вінницька облдержадміністрація, обласна Рада, Вінницька міська рада та керівництво компанії «Мотор Січ» 25 січня підписали протокол намірів щодо виконання регулярних авіарейсів між Вінницею та Москвою. Авіакомпанія готова виконувати сполучення двічі на тиждень, при умові, якщо хтось буде гарантувати ті ризики, які пов’язані з періодом освоєння авіарейсу. Адже на період освоєння можливо буде не той пасажиропотік, який потрібно», сказав А. Вакар.

За його словами, дістатися північної столиці літаком з Вінниці можна буде вже наприкінці квітня.

Перші авіарейси планується здійснювати АН-140, який розрахований на 48 пасажирів. При цьому вартість квитка становитиме близько 1200 гривень.