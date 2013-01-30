Вінницькі податквці принесли 750 млн податкового акцизу

Завершилася загальнодержавна операція «Акциз», спрямована на підвищення рівня сплати акцизного податку, посилення контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів, активізації заходів із протидії їх незаконному обігу. Заходи тривали з 29 листопада 2012 року з ініціативи першого заступника голови ДПС України – начальника податкової міліції Андрія Головача.



На Вінниччині підрозділами протидії незаконному обігу підакцизних товарів управління податкової міліції ДПС у області викрито 19 кримінальних правопорушень. 9 із них скоєні службовими особами виробників підакцизних товарів, 11 – реалізаторами. Завдяки витісненню з ринку чималої долі фальсифікату, а відтак розширенню його легального сегменту, податківцям вдалося забезпечити надходження до бюджету близько 750 млн. грн. акцизного податку.

Про це повідомляє Ольга Шишківська, старший інспектор з ОД штабу УПМ ДПС у Вінницькій області.

Варто нагадати, що боротьба з тіньовим ринком алкоголю була одним з пріоритетів діяльності податкової міліції України у 2012 році. За висновками експертів, завдяки роботі податківців доля тіньового ринку алкоголю протягом минулого року по країні скоротилася з 20% до 6%.