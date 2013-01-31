Вендичанські селяни влаштували розборки із вірменином

На обговорення болючих етнічних питань у селі зібралася майже тисяча людей. Жителі села запевняють, що їхній односелець-вірменин постійно провокує бійки, — йдеться в сюжеті ТСН. Кажуть, що на його бік стали міліціонери.

Мешканці інкримінують односельцю-вірменину п'ять випадків побоїв і одне зґвалтування.

На збори прийшли й колишні дружини обвинувачуваного односельцями чоловіка.

Той, про кого кілька годин говорили тисяча селян, на зібрання не прийшов. Земляки-вірмени зауважили, що у справі має розібратися міліція. Мовляв, якщо його вину доведуть, то його накажуть самі ж представники етнічної групи.

Правоохоронці, яких жителі села звинувачують у бездіяльності, кажуть, що починають нове розслідування. За справу ображених на вірменина селян узялася обласна міліція. Справу у міліції обіцяють розслідувати десять днів.

Поки що міліціонери попередили селян про відповідальність за самосуд.