Вагітну жінку серед ночі діставали із замету

31 січня о 03:52 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №11 м. Козятин надійшло повідомлення про те, що на відрізку дороги між селами Комсомольське та Безіменне автомобіль з людьми потрапив у сніговий замет і застряг.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

За отриманою інформацією, в салоні легковика перебувала вагітна жінка.

До місця події було направлено рятувальників, які за допомогою спецтехніки відбуксирували легковика на очищену від снігу ділянки дороги.

Водій та пасажири автомобіля тілесних ушкоджень не отримали.

