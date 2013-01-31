Безробітний водій переламав руки і ноги пішоходу
12:01, 31 січня 2013Вінниця
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30 січня о 19.30 год. на автошляху Стрій-Кіровоград-Знам’янка, неподалік с. Лукашівка Літинського району, 31-річний водій автомобіля «ВАЗ 2106», непрацюючий з селища Літин здійснив наїзд на 45-річного пішохода, непрацюючого жителя с. Лукашівка.
Про це повідомляє Державтоінспекція у Вінницькій області.
Внаслідок ДТП, з діагнозом: перелом рук та ніг, чисельних забоїв тулоба та голови госпіталізований в Літинську ЦРЛ.
Автомобіль поміщений на штрафмайданчик.
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