Мати сама штовхнула сина у тарілку з борщом
12:20, 31 січня 2013Вінниця
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Залишила без нагляду
30 січня о 20:15 гайсинським рятувальникам надійшло повідомлення про те, що до районної лікарні доставлено однорічного хлопчика з діагнозом «термічні опіки правої верхньої кінцівки І-ІІ ст., тулуба І ст. на площі 6-7 %».
Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.
Як з’ясувалося, граючись біля столу, через недогляд батьків дитина перевернула на себе тарілку з гарячим борщем, яку поставила на стіл мати.
Батьки доставили хлопчика в реанімаційне відділення. Наразі стан потерпілого середньої важкості.
Рятувальники вкотре закликають батьків не залишати своїх дітей без нагляду, аби не трапилося нещастя.
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