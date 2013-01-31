Мати сама штовхнула сина у тарілку з борщом

30 січня о 20:15 гайсинським рятувальникам надійшло повідомлення про те, що до районної лікарні доставлено однорічного хлопчика з діагнозом «термічні опіки правої верхньої кінцівки І-ІІ ст., тулуба І ст. на площі 6-7 %».

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, граючись біля столу, через недогляд батьків дитина перевернула на себе тарілку з гарячим борщем, яку поставила на стіл мати.

Батьки доставили хлопчика в реанімаційне відділення. Наразі стан потерпілого середньої важкості.



Рятувальники вкотре закликають батьків не залишати своїх дітей без нагляду, аби не трапилося нещастя.

