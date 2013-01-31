Вінницькі лісівники остаточно перейшли на електронний облік деревини

Державні лісогосподарські підприємства Вінниччини повністю перейшли на електронний облік деревини. Окупності новації очікують через півтора року.

Про це кореспондентові УКРІНФОРМу повідомив перший заступник начальника Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства Віктор Діденко.

«На електронний облік деревини перейшли всі держлісгоспи Вінниччини, підпорядковані нашому управлінню. Електронними бирками зі штрих-кодом вже маркується 94% заготовленої продукції, а на початку лютого плануємо вийти на стовідсотковий показник. У запровадження електронного обліку вкладаємо власні кошти. Очікуємо, що новація окупиться вже за рік-півтора», сказав В. Діденко.

За його словами, впровадження електронного обліку деревини різко підвищить якість розробки лісосіки. Завдяки внесенню інформації з бирки до мобільного електронного терміналу по кожній колоді буде фіксуватися кубатура, асортиментна структура і навіть ділянка, на якій деревина була заготовлена. Це дасть можливість чітко простежити рух кожного сортименту до споживача.

Запровадження електронного обліку деревини остаточно унеможливить обіг деревини, отриманої злочинним шляхом.

Окрім того, технологічна новація дозволить вивільнити близько ста працівників, зайнятих обліком продукції, що дозволить лісівникам Вінниччини економити щонайменше 4, 5 млн. гривень на рік.

Загалом держлісгоспам Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства належить 211 тис. га лісових угідь, де щорічно заготовлюється близько 400 тис. м³ деревини.