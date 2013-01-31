Вінницькі орієнтувальники привезли медалі з Барселони
13:40, 31 січня 2013Вінниця
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Чемпіонат Європи
У Барселона (Іспанія) відбувся чемпіонат Європи зі спортивного орієнтування (рогейн – 24 годинні змагання). У них взяли участь приблизно 400 спортсменів.
Вихованці ДЮСШ № 2 Вінницького міського спорткомітету здобули 4 медалі. Серед дорослих у змішаній категорії чемпіоном Європи став Володимир Бездітний, а срібною призеркою – Марія Соколовська. Аналогічні медалі ці ж вінницькі спортсмени вибороли в заліку серед юніорів у змішаній категорії.
Підготувала призерів Європи заслужений тренер України Людмила Пронтішева.
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