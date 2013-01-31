Вінницькі орієнтувальники привезли медалі з Барселони

У Барселона (Іспанія) відбувся чемпіонат Європи зі спортивного орієнтування (рогейн – 24 годинні змагання). У них взяли участь приблизно 400 спортсменів.

Вихованці ДЮСШ № 2 Вінницького міського спорткомітету здобули 4 медалі. Серед дорослих у змішаній категорії чемпіоном Європи став Володимир Бездітний, а срібною призеркою – Марія Соколовська. Аналогічні медалі ці ж вінницькі спортсмени вибороли в заліку серед юніорів у змішаній категорії.

Підготувала призерів Європи заслужений тренер України Людмила Пронтішева.