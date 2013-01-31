Концерн «Поділля» збудує 7 нових будинків

У 2013 році будівельний Концерн «Поділля» збудує у Вінниці 7 нових будинків. Два будинки, номер 9 та 10, у 8 кварталі мікрорайону «Поділля» , будуть на 104 та 19 квартир відповідно, площею 6,5 тисяч метрів квадратних та площею 1161 метр відповідно.

Про це повідомляє «Місто над Бугом»

У мікрорайоні «Вишенька» ( 9та черга) у вересні цього року Концерн здасть в експлуатацію будинок на 139 квартир площею 8 тисяч 356 метрів квадратних.

У мікрорайоні «Академічний» (район вінницької електромережі) Концерн «Поділля» здасть цього року в експлуатацію 4 будинки.

Будинок номер 1 першого кварталу буде на 84 квартири площею 5 тисяч 225 метрів квадратних.

Будинок номер 4 першого кварталу на 48 квартир площею 2954 метри квадратних.

Будинок номер 5 першого кварталу на 64 квартири площею 3891 метр квадратний.

Будинок номер 1 другого кварталу – 100 квартир площею 6129 метрів квадратних.