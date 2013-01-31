За вечір чолвок двічі крав каву в одному магазині

В одному з вінницьких супермаркетів працівники Управління Державної служби охорони при обласній міліції затримали чоловіка, який двічі викрадав каву з того самого магазину.

Про це повідомляє Віктор Ловіцький з УДСО при УМВС України у Вінницькій області.

О пів на четверту годину дня на пульт центрального спостереження ДСО м. Вінниця надійшов сигнал тривоги. Кнопку тривожної сигналізації натиснула охорона одного з супермаркетів міста Вінниці.

Прибувши на місце події правоохоронці затримали чоловіка, який намагався вкрасти з прилавку каву банку розчинної кави.

Як стало відомо з камер відеоспостережень, за кілька годин до цього чоловік вже викрадав викрав банку з кавою. Охоронники це бачили, але зловмисник встиг вийти з приміщення магазину. Коли він повернувся до супермаркету вдруге охоронники його одразу впізнали та почали за ним спостерігати. Як з’ясувалося, чоловік прийшов до магазину за наступною порцією кави, яку він заховав під одягом. Побачивши це, охоронці натиснули кнопку тривожної сигналізації.

Зловмисника було доставлено до 2-го відділу міліції. Ним виявився 54-річний непрацюючий вінничанин, який вже був раніше судимий за крадіжки. На питання навіщо чоловіку потрібно було стільки кави, той відповів що просто дуже полюбляє цей напій.

За даним фактом проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова оцінка діям правопорушника.