2 га землі мало не пішло "на ліво"

15:30, 31 січня 2013
Вінниця
0 0

У Калинівському районі

Акт на земельну ділянку у 2 га в Калинівському районі видано без законних підстав, встановила прокуратура.

 

Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Вінницької області.

За результатами розгляду позову прокурора Калинівського району в інтересах районної державної адміністрації визнано недійсним державний акт на земельну ділянку площею 2 га і скасовано його державну реєстрацію.


Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter