2 га землі мало не пішло "на ліво"

Акт на земельну ділянку у 2 га в Калинівському районі видано без законних підстав, встановила прокуратура.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Вінницької області.

За результатами розгляду позову прокурора Калинівського району в інтересах районної державної адміністрації визнано недійсним державний акт на земельну ділянку площею 2 га і скасовано його державну реєстрацію.