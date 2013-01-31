2 га землі мало не пішло "на ліво"
15:30, 31 січня 2013Вінниця
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У Калинівському районі
Акт на земельну ділянку у 2 га в Калинівському районі видано без законних підстав, встановила прокуратура.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Вінницької області.
За результатами розгляду позову прокурора Калинівського району в інтересах районної державної адміністрації визнано недійсним державний акт на земельну ділянку площею 2 га і скасовано його державну реєстрацію.
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