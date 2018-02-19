Доба в АТО: бойовики прицільно обстрілюють військових, одного поранено

Ворог продовжував застосовувати по позиціях захисників України міномети.

Протягом минулої доби в районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків, загалом, минулої доби, зафіксовано 10 прицільних обстрілів опорних пунктів Збройних Сил України.

Як повідомляє прес-центр АТО, ворог продовжував застосовувати по позиціях захисників України міномети. Унаслідок ворожого вогню поранення зазнав один український захисник. У задовільному стані його доставлено до військового мобільного госпіталю.

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"На Луганському напрямку противник активізувався поблизу Кримського, Троїцького, Новолуганського та Зайцевого, де вів вогонь з мінометів різних калібрів. З гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів загарбники обстрілювали наших оборонців у районі Луганського. Зі стрілецької зброї включно із кулеметами незаконні збройні формування порушували перемир’я неподалік Новоолександрівки та Станиці Луганської", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку ворог застосував 120-мм міномети довкола Широкиного на Приазов’ї.

Раніше повідомлялося, що у зоні АТО двоє бойовиків підірвалися на власних мінах.