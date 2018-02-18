У зоні АТО двоє бойовиків підірвалися на власних мінах

Обидва виявилися громадянами Російської Федерації.

Поблизу передових позицій сил АТО на Світлодарській дузі на власних мінно-вибухових загородженнях підірвалися двоє бойовиків так званої 7 окремої мотострілецької бригади незаконних збройних формувань.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО, додавши, що обидва є громадянами РФ.

Читайте такожПрикордонники на Донеччині затримали учасницю банформування "Оплот""Обоє бойовиків виявилися громадянами Російської Федерації. Один із них – Любінов Володимир Володимирович, 1988 року народження, мешканець Краснодарського краю, загинув. Інший – Михайлов Сергій Валерійович, 1972 року народження, мешканець міста Астрахань (вул. Воднікова, кв. 55), отримав мінно-вибухові поранення. Не виключено, що проросійські медіа-ресурси намагатимуться звинуватити сили АТО в порушенні Мінських домовленостей та припишуть загибель та поранення бойовиків українським захисникам", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прес-службі, наразі з’ясовується інформація щодо приналежності бойовиків до регулярних військ Російської Федерації.

Як повідомляв УІНАН, сьогодні внаслідок ворожих обстрілів в зоні АТО зазнав поранення один український воїн.