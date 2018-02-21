Матіос назвав кількість самогубств серед бійців АТО

З початку війни на Донбасі здійснювали самогубство два-три українських військовослужбовці щотижня.

У зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в середньому щотижня вчиняли самогубство два-три військовослужбовці. Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Читайте такожМатіос пояснив, з якою військовою силою доводиться воювати українській армії на ДонбасіЗа його словами, є "дуже сумна статистика самогубств серед людей, які тривалий час перебувають (в зоні бойових дій на Донбасі)." В середньому на тиждень 2-3 людини. Це ті, хто перебуває в зоні АТО", - зазначив Матіос, передає 112 Україна.

Головний військовий прокурор додав, що в боях взяли участь понад 500 тис. осіб.

"А світова статистика говорить, що до 80% з них мають ті чи інші ознаки посттравматичного синдрому, який проявляється в жорстокості в сім'ї, агресії і в несприйнятті мирного життя", - наголосив Матіос.

Нагадаємо, нещодавно в Полтавському військовому госпіталі знайшли повішеним військовослужбовця.