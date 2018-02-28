За шість днів на Донбасі ліквідували 17 бойовиків – ІС

У групі "Інформаційний спротив" розповіли про свіжі дані щодо втрат бандформувань на Донбасі.

На Донбасі в період з 20 по 26 лютого втрати окупаційного контингенту склали 17 осіб.

Читайте такожЗаважав Захарченку: у "ДНР" затримали "міністра енергетики"

Про це повідомляє група "Інформаційний спротив". "У період з 20 по 26 лютого підтверджені втрати російських окупаційних військ на Донбасі склали 17 осіб", – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що ліквідовано семеро бойовиків «ДНР» "9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти", що дислокується в Новоазовську, троє терористів з "5-ї окремої мотострілкової бригади" в Макіївці, а "11-й окремий мотопіхотний полк" в Макіївці втратив одного бойовика.

Бандформування "ЛНР" втратили трьох терористів "2-ї окремої мотострілкової бригади" в Луганську, і по одному бойовику з "6-го окремого механізованого полку" в Кадіївці, "4-ї окремої мотострілкової бригади" в Алчевську і "7-ї окремої мотострілкової бригади" у Брянці.