"ДНР" і "ЛНР" зникнуть через кілька місяців, але за однієї умови - експерт

Силовий сценарій повернення окупованих територій наразі не розглядається, зазначив Дмитро Тимчук.

У Генштабі є кілька сценаріїв звільнення ОРДЛО, причому силовий - лише один з них і не є пріоритетним.

Україна дотримується мирного, політико-дипломатичного варіанту врегулювання конфлікту. Зараз розкручується тема миротворців, хоча навіть на Заході попереджають, що це може бути варіант замороження конфлікту, пише координатор "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук на "Апострофі".

За словами експерта, тема миротворців має право на життя за однієї обставини.

"Західні експерти попереджають нас, що проведення миротворчої місії може заморозити конфлікт, наводять як приклад той же Кіпр, де вже десятиліття триває нерозв'язний конфлікт, який фактично є замороженим", - зазначив він.

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Але, продовжив Тимчук, конфлікт на Донбасі має одну специфічну рису.

"Вона полягає в тому, що якщо дійсно перекрити кордон з Росією, який не контролює Україна, й припинити постачання матеріально-технічних засобів, озброєння, техніки, російських найманців на територію Донбасу, то питання існування так званих "ЛНР" і "ДНР" - це питання декількох тижнів, можливо, місяців", - наголосив він.

Тобто в цьому сенсі, пише координатор ІС, миротворча операція може мати успіх, але за умови перекриття і взяття під контроль українсько-російського кордону.

"А військовий сценарій повернення територій зараз не розглядається. Наскільки я знаю, у Генеральному штабі є різні варіанти проведення операції, але який з них буде застосовано й взагалі чи буде застосовано - це вже рішення вищого військово-політичного керівництва України", - підсумував експерт.

Раніше журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов заявляв, що донбаські "республіки" припинять своє існування, щойно надійде наказ із Кремля про виведення російських офіцерів з їхніх систем управління.