Журналіст пояснив, коли "ДНР" і "ЛНР" припинять своє існування

Донбаські "республіки" припинять своє існування, щойно надійде наказ з Кремля про виведення російських офіцерів з їхніх систем управління. Про це заявив журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов.

Коментуючи слова одного з екс-ватажків "ДНР" Олександра Ходаковського про те, що 90% бюджету "республіки" - дотації з Росії, він погодився, передає "Обозреватель".

"Безумовно, це територія, яка керована і фінансується Москвою, яка не може існувати без постійних дотацій", - зазначив журналіст.

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На його думку, для розвалу "ЛДНР" достатньо відповідного посилання.

"Усе тримається на фінансуванні Москви і російських офіцерах. Важливий сам факт виведення. Щойно вони отримають наказ про вихід, там все розвалиться. Вся їхня система управління – це російські військові фахівці, російські радники", - наголосив Бутусов.

Журналіст заявив, що у псевдореспубліках немає нічого самостійного, жодних самостійних структур управління.

"Це російська військова адміністрація. Туди з інформаційних і політичних міркувань додали якусь частину місцевих зрадників, щоб імітувати самоврядування", - пояснив він.

Раніше російський політолог Дмитро Орєшкін заявив, що президент РФ Володимир Путін готує російську громадськість до "зливу" так званих "ДНР" і "ЛНР".