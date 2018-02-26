Російські найманці під час навчань на Донбасі знищили два своїх танки Т-72 - штаб АТО

Танки було втрачено внаслідок безвідповідального ставлення та особистої недбалості механіків-водіїв.

Російські найманці під час навчань на Донбасі перекинули один танк Т-72, другий – спалили вщент.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

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«Російські найманці зі складу так званого 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти продовжують нести репутаційні втрати в очах керівництва російсько-окупаційних військ», - йдеться в повідомленні.

За інформацією розвідки штабу АТО, під час практичних занять на полігоні «Приморський» противником було втрачено два танки Т-72. «Внаслідок безвідповідального ставлення та особистої недбалості механіків-водіїв танків одна броньована бойова машина згоріла дощенту, а інша – перевернулася догори дригом», - розповіли в штабі.

«Очевидно все більше і більше «солдат удачі» не бажають втрачати своє здоров’я за ідею «руського міра» і тому до лав незаконних збройних формувань вербують, частіш за все, горе-вояків», - припускають в штабі АТО.

Як повідомляв УНІАН, окупанти на Донбасі створюють спецзагони для придушення акцій громадянської непокори.