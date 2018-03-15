Спостерігачі ОБСЄ за добу зафіксували 95 вибухів на Донбасі

У Донецькій області зафіксовано порушення в районі Пищевика, біля Донецької фільтрувальної станції, Майорська, Світлодарська та Ясинуватої.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксувала близько 95 вибухів у Донецькій та Луганській областях.

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Про це повідомляє місія у своєму звіті за період з 19.30 12 березня до 19.30 13 березня, який опубліковано сьогодні на сайті ОБСЄ.

«У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 75 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 40 вибухів)», - йдеться у звіті.

Зокрема, на Донеччині зафіксовані факти ведення вогню в районі Пищевика, біля Донецької фільтрувальної станції, Майорська, Світлодарська та Ясинуватої.

«У Луганській області спостерігачі задокументували більше порушень режиму припинення вогню, включаючи 20 вибухів у порівнянні з попереднім звітним періодом (один вибух)», - додали в місії.