Спостерігачі ОБСЄ за добу зафіксували 95 вибухів на Донбасі
Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксувала близько 95 вибухів у Донецькій та Луганській областях.
Читайте такожСпостерігачі ОБСЄ розповіли подробиці розбірок бойовиків "ДНР" і "ЛНР" у Донецьку
Про це повідомляє місія у своєму звіті за період з 19.30 12 березня до 19.30 13 березня, який опубліковано сьогодні на сайті ОБСЄ.
«У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 75 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 40 вибухів)», - йдеться у звіті.
Зокрема, на Донеччині зафіксовані факти ведення вогню в районі Пищевика, біля Донецької фільтрувальної станції, Майорська, Світлодарська та Ясинуватої.
«У Луганській області спостерігачі задокументували більше порушень режиму припинення вогню, включаючи 20 вибухів у порівнянні з попереднім звітним періодом (один вибух)», - додали в місії.