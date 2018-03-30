Місія ОБСЄ за добу зафіксувала майже 280 вибухів на Донбасі

У порівнянні з позаминулою добою ситуація на Луганщині загострилася.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували майже 280 вибухів у Донецькій та Луганській областях.

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Про це йдеться у звіті місії у період з 19:30 28 березня до 19:30 29 березня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, водночас, менше вибухів (близько 245 супроти близько 275 вибухів)", - сказано у звіті.

Зокрема, на Донеччині факти ведення вогню зафіксовані в районі Донецької фільтрувальної станції, Світлодарська, Горлівки, Авдіївки, Широкиного, Лебединського та Піщевика.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи 34 вибухи, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 6 вибухів)", - поінформували у ОБСЄ.

На Луганщині факти ведення вогню зафіксовані в Станиці Луганській, Золотому та Панківці.