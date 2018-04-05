Полторак: Україна не буде наступати на Донбас, як Росія на Чечню

"Ми не плануємо проводити широкомасштабні наступальні дії та здійснювати захоплення території так, як це робила Росія в Чечні, знищуючи тисячі мирних жителів", - сказав Полторак.

Закон "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" допоможе повернути контроль Києва над захопленим Донбасом.

Про це заявив міністр оборони Степан Полторак в інтерв’ю "Урядовому кур’єру". "Він створює передумови повернення окупованого Донбасу. Цей закон уможливлює ефективне утримання зайнятих нами позицій, не даючи ворогові шансів захоплення нових територій. І він сприяє підготовці до визволення українських земель", – сказав міністр.

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"Ми не плануємо проводити широкомасштабні наступальні дії та здійснювати захоплення території так, як це робила Росія в Чечні, знищуючи тисячі мирних жителів. Україна – країна цивілізована, й у цивілізований спосіб розв’язуватиме проблему повернення всіх окупованих загарбником територій", – запевнив міністр.

На погляд Полторака, "найбільш логічний, з огляду на весь комплекс причин і наслідків, які сформували й підживлюють конфлікт на українському Донбасі, – політико-дипломатичний мирний вихід із ситуації".

Для цього необхідне дотримання мінських домовленостей і розміщення миротворчої місії ООН "на прийнятних для України умовах", сказав голова Міноборони.

Як повідомляв УНІАН, Полторак також заявив, що конфігурація миротворчих сил для Донбасу не визначена в жодному з її компонентів.