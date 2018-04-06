МВС готується до деокупації Донбасу - Аваков

Аваков заявив, що звільнення окупованих територій Донбасу буде поліцейською операцією.

Сили Міністерства внутрішніх справ України готуються до деокупації Донбасу та відновлення контролю над окупованими територіями на сході України.

Про це у п'ятницю, 6 квітня, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час зустрічі з делегацією Американської ради із зовнішньої політики.

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"Сьогодні ми розглядаємо кілька варіантів розвитку сценарію на Сході. Ми розуміємо, що звільнення території Донбасу та відновлення контролю над східним кордоном буде поліцейською операцією із залученням миротворчих сил, а не військовою. Сили МВС - поліція та гвардія - готуються до цього варіанту", - розповів очільник МВС.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада ухвалила закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» (реєстраційний номер 7163). За це рішення проголосували 280 народних депутатів.