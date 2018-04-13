Бойовики вчора гатили по ЗСУ із заборонених мінометів: один військовий загинув

Унаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув. Ще один воїн – отримав поранення.

Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили ігнорувати режим повного припинення вогню і здійснили 66 обстрілів позицій українських захисників.

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Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, на Донецькому напрямку із заборонених Мінськими домовленостями 120 мм мінометів окупанти вели вогонь по позиціях ЗСУ в Пісках та Водяному. Міномети калібру 82 мм застосували поблизу Шахти «Бутівка», Талаківки та Водяного, озброєння БМП – неподалік Талаківки та Водяного, а зенітні установки – в районі Опитного та Шахти «Бутівка». Також з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляні позиції українських військових поблизу Авдіївки, Шахти «Бутівка», Мар’їнки, Опитного, Водяного, Пісків, Павлополя, Кам’янки, Лебединського, Красногорівки, Широкиного та Гнутового. Крім цього, в районі Пісків, Павлополя та Авдіївки – вівся снайперський вогонь.

На Луганському напрямку із заборонених 120 та 82 мм мінометів, озброєння БМП та зенітної установки бойовики обстріляли укріплення ЗСУ поблизу Троїцького. Міномети калібру 82 мм російсько-окупаційні війська застосували по захисниках Кримського, в районі Луганського – стріляли з БМП та зенітної установки, а з гранатометів та великокаліберних кулеметів – обстріляні військові у Залізному та Зайцевому. Також під вогонь з гранатометів потрапили позиції ЗСУ у Новозванівці та Світлодарську.

«На жаль, унаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув. Ще один воїн – отримав поранення. Постраждалого військовослужбовця доправлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу», – йдеться в повідомленні.