Вперше за довгий час бойовики використали танки - волонтери

Вчора протягом години бойовики обстрілювали наші позиції одразу із трьох танків.

Вперше за довгий час по селищу Зайцеве поблизу окупованої Горлівки «працюють» ворожі танки.

Відповідне відео опублікували волонтери Фонду «Повернись живим».

За даними українських розвідників, вчора, 16 квітня, протягом години бойовики обстрілювали наші позиції на околицях села одразу із трьох танків. Аналогічна ситуація була і на Світлодарській дузі, околицях Торецька, Авдіївки та поблизу Докучаєвська.

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