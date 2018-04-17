Вперше за довгий час бойовики використали танки - волонтери

10:52, 17 квітня 2018
Війна
1658
фото: УНИАН

Відповідне відео опублікували волонтери Фонду «Повернись живим».

За даними українських розвідників, вчора, 16 квітня, протягом години бойовики обстрілювали наші позиції на околицях села одразу із трьох танків. Аналогічна ситуація була і на Світлодарській дузі, околицях Торецька, Авдіївки та поблизу Докучаєвська.

Читайте такожОкупанти на Донбасі посилили обстріли і активізували розвідку - Тимчук

Один захисник України загинув, ще п’ятеро отримали поранення. Поодинокі обстріли тривають й досі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter