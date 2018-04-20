У центрі Донецька вивісили український прапор (фото)

15:16, 20 квітня 2018
Війна
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Прапор вивісили невідомі / фото 62.ua

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Прапор з'явився в місті на Набережній навпроти Палацу дитячої та юнацької творчості, передає місцевий сайт 62.ua.

Місце патріотичної акції від будівлі "МДБ ДНР" відділяє лише 600 метрів.

Раніше над окупованими територіями на Донбасі було піднято величезний прапор України. Волонтери разом з військовими запустили його на повітряних кулях.

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Теги: #ДНР#Донецьк#прапор України