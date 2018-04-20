У центрі Донецька вивісили український прапор (фото)

Червоно-чорний прапор ОУН та синьо-жовтий з'явилися на недобудові в Донецьку.

У п'ятницю, 20 квітня, в Донецьку невідомі патріоти вивісили на недобудові в центрі міста синьо-жовтий прапор України та червоно-чорний прапор УПА.

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Прапор з'явився в місті на Набережній навпроти Палацу дитячої та юнацької творчості, передає місцевий сайт 62.ua.

Місце патріотичної акції від будівлі "МДБ ДНР" відділяє лише 600 метрів.

Раніше над окупованими територіями на Донбасі було піднято величезний прапор України. Волонтери разом з військовими запустили його на повітряних кулях.