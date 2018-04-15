На окуповану частину Донбасу прилетів величезний прапор України (відео)
01:50, 15 квітня 2018Суспільство
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Волонтери і військові запустили на окуповані території український прапор на повітряних кулях.
Над окупованими територіями на Донбасі замайорів величезний прапор України. Волонтери разом з військовими запустили його на повітряних кулях.
Як повідомляє ТСН, планувалося, що прапор полетить на окуповану Горлівку, але він вибрав собі більше місто. Наступна повітряна бандероль полетіла з жовто-блакитними стрічками та листівками.
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