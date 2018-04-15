На окуповану частину Донбасу прилетів величезний прапор України (відео)

Волонтери і військові запустили на окуповані території український прапор на повітряних кулях.

Над окупованими територіями на Донбасі замайорів величезний прапор України. Волонтери разом з військовими запустили його на повітряних кулях. Як повідомляє ТСН, планувалося, що прапор полетить на окуповану Горлівку, але він вибрав собі більше місто. Наступна повітряна бандероль полетіла з жовто-блакитними стрічками та листівками.

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