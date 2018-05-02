У МінТОТ назвали три сценарії деокупації Донбасу

В якості основного сценарію в МінТОТ розглядають введення миротворчої місії.

Українська влада розглядає три сценарії військових операцій, які можуть бути реалізовані в окремих районах Донецької та Луганської областей після переформатування АТО в Операцію об'єднаних сил.

Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак в інтерв'ю "Громадському радіо".

"Що стосується військової операції, то розглядається три сценарії, які можуть бути на території ОРДЛО. Перший сценарій – це чисто військова операція. Незважаючи на всі зовнішні умови віддається команда. У минулому році керівник Генерального штабу пан Муженко в одному зі своїх інтерв'ю сказав, що армія України готова протягом двох тижнів повністю звільнити територію ОРДЛО. Єдине, на що ми не можемо відповісти сьогодні у своїх планах, це те, якими силами і засобами назустріч нашій армії вдарить РФ. Тому це найменш імовірний сценарій розвитку подій", – каже Гримчак.

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За словами заступника міністра "інші два плани - хорватські". Він згадав, як колись у Хорватії були Сербська Країна і Східна Славонія. Сербська Країна була звільнена військовим шляхом, тобто шляхом операції хорватської армії, але в той же час, сербська армія не втручалася в цей військовий конфлікт і залишилася у казармах не пішовши назустріч хорватської армії.

"Інший варіант, який був застосований у Східній Славонії, ми сьогодні розглядаємо як основний. Це введення миротворчої місії, якій передує виведення іноземних військ (там немає інших іноземних військ, крім російських), виведення російських найманців. Також має відбутися роззброєння бойовиків, створення міжнародної перехідної адміністрації для передачі цих територій під контроль України",– підкреслив заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 квітня, формат АТО змінився операцією Об'єднаних сил. При цьому президент України Петро Порошенко заявив, що Антитерористична операція може бути відновлена в будь-який час у разі виникнення терористичних загроз на звільнених територіях.