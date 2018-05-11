Терористи штурмували ЗСУ у районі Авдіївської промзони - зазнали втрат

Минулої доби, 10 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі залишалася стабільно складною.

Найбільш активні бойові дії на Донбасі упродовж минулої доби тривали у районі Авдіївської промзони.

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Про це прес-центр операції Об'єднаних сил повідомив на своїй сторінці у Facebook. "За даними розвідки, противник під час спроби штурмових дій наших позицій зазнав втрат: двох окупантів було знищено, ще трьох поранено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник 55 разів порушував режим припинення вогню, відкриваючи по позиціях ООС прицільний вогонь. З них 15 разів застосовував важке озброєння, в тому числі вів вогонь зі 152-мм гармат.