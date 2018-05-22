Українські військові розповіли подробиці захоплення у полон трьох бойовиків на Донбасі (фото, відео)

Затримані бойовики розповіли, що паспорти у них забрало їхнє "керівництво".

Українські військовослужбовці 20 травня під селищем Гольмівський Донецької області захопили у полон трьох бойовиків. Ті розповіли, що в них відбирають документи і їм платять мізерні гроші.

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"До ворожої позиції військові наблизилися надвечір, підійшли упритул без жодного пострілу, бойовиків заскочили зненацька. Ті між собою розмовляли й випивали. Військовий, буцімто командир, зробив терористам зауваження за пиятику на посту. Він наказав їм шикуватися на вулиці й лише тоді зізнався, що він - український військовослужбовець", - йдеться у сюжеті ТСН.

"Вигляд у них був дурнуватий, коли їх виводили із бліндажа. Один із них почав щось робити зі зброєю, яка не була заряджена, але був знищений", - розповів боєць батальйону "Донбас-Україна".

Усі бойовики були без документів, розповіли, що паспорти у них вилучає "керівництво". Затримані - мешканці Горлівки та Єнакієвого. Ліквідований терорист - уродженець РФ, але служив в Україні у "Беркуті". Після Майдану втік до терористів на Донбас.

Як повідомляв прес-центр ООС, під час короткого бою на Донбасі 20 травня одного бойовика було знищено, трьох захоплено у полон. Втрат серед наших воїнів немає.