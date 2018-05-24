Волкер очікує на відповідь РФ стосовно пропозицій із встановлення миру на Донбасі

США готові бути посередником для урегулювання ситуації на сході України.

Курт Волкер заявляє, що все ще очікує на відповідь від представників Російської Федерації стосовно зроблених ним пропозицій щодо встановлення миру на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України сказав під час телефонного прес-брифінгу для журналістів, організованого з Брюсселя.

Він нагадав, що останнього разу провів зустріч з помічником президентом Російської Федерації Владиславом Сурковим у січні цього року.

"Це була конструктивна зустріч, і ми погодилися, що Росія представить відповідь на наші пропозиції", - наголосив Волкер.

У зв'язку з цим дипломат зазначив, що прагне це обговорити на наступній зустрічі.

"І все ще чекаємо на це", - сказав Волкер та додав, що не має офіційного повідомлення від росіян з цього приводу.

При цьому він відзначив, що воєнізовані сили на неконтрольованій українською владою частині сходу України перебувають під прямим російським командуванням та контролем. "І два політичних утворення ("ДНР" і "ЛНР" - УНІАН) таким же чином повністю підтримуються Російською Федерацією", - заявив Волкер та сказав, що підтримка РФ стосується як появи тих утворень, так і триваючого фінансування.

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"Тому Росія має пряму відповідальність у цьому конфлікті", - заявив дипломат і згадав про заяви РФ, яка нібито переживає за російськомовне населення.

"І єдине місце, де російськомовне населення зіштовхується з такого роду загрозою у повсякденному житті, відбувається на території, де Росія підтримує її конфлікт. І тому, ми сподіваємося, що існуватиме бажання до миру, я маю на увазі також з боку Росії. Якщо воно з'явиться, ми готові продовжити наш діалог, ми готові допомогти з розміщенням миротворчої сили під егідою ООН, аби створити безпеку в регіоні, і допомогти з втіленням Мінських угод", - сказав він.

У цьому зв'язку дипломат наголосив, що якщо буде встановлено безпеку на Донбасі, тоді можуть бути проведені місцеві вибори, впровадження особливого статусу для цієї території і прийняття амністії для тих, хто вчинив злочини під час конфлікту, якщо ці злочини не стосувалися злочинів проти людства.

"Ми готові бути посередником для того, аби допомогти добитися цього. Але в дійсності це залежить від Росії – чи збирається вона вести переговори на шляху до досягнення такого роду рішення, або ні", - сказав Волкер.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Волкер наголосив, що Російська Федерація має серйозно поставитися до пропозицій США, Франції та Німеччини щодо розміщення миротворчих сил Організації Об'єднаних Націй на Донбасі.

Він уточнив, що миротворча місія ООН має забезпечити мир на Донбасі, створити безпеку та створити умови, за яких Мінські угоди будуть повністю впроваджені.

"Коли Росія буде готова розмовляти про це - ми готові будемо зустрітися, і ця зустріч може бути з паном Сурковим, з яким я зустрічався багато разів, або будь з ким, кого Росія призначить", - заявив спецпредставник США і наголосив, що "важливо тримати двері відкритими для урегулювання".

Також він нагадав про відмінності у пропозиціях Росії та країн Заходу щодо миротворчої місії ООН на Донбасі.

"Російська пропозиція, зроблена минулого року у вересні, дуже відрізняється від того, що ми запропонували. Пропозиція Росії щодо розміщення миротворців або сил захисту ООН тільки вздовж лінії зіткнення лише розділить територію", - заявив Волкер.

"Альтернатива, яку Сполучені Штати, Франція та Німеччина запропонували і сформулювали для Росії, полягає у тому, аби миротворча сила за мандатом ООН була би відповідальною за безпеку на всій території (Донбасу), і в тому числі включала контроль над українською стороною українсько-російського міжнародно визнаного кордону", - наголосив Волкер.