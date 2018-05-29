Українські бійці на Донбасі захопили у бойовиків другий кулемет (фото)

Рейд здійснили бійці 25-го батальйону "Київська Русь".

Троє українських бійців із 25-го батальйону "Київська Русь" провели на Донбасі рейд – ходили на ворожі позиції.

Звідти принесли кулемет ПКТ, який зазвичай стоїть на бронетехніці, передає ТСН.

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"Бойовики сиділи у своєму бліндажі і пиячили. Українські бійці забрали собі кулемет і залишили "привітання" командирові п’яного сепарського опорника, який, напевно, найближчим часом відправиться "на підвал". До речі, вже вдруге з цієї ворожої позиції бійці 25-го батальйону повертаються з трофейним кулеметом", - зазначив журналіст Андрій Цаплієнко.

Раніше волонтер Юрій Мисягін повідомляв, що 24 травня українські військові захопили на Світлодарській дузі кулемет Калашникова, який належав терористам.