На Світлодарській дузі українські військові захопили кулемет Калашникова бойовиків (фото)

На Світлодарській дузі відзначилися бійці 25-го батальйону 54-ї бригади.

Українські військові захопили на Світлодарській дузі кулемет Калашникова, який належав терористам.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін, опублікувавши відповідне фото.

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За його словами, поки терористи наводили лад на своїй позиції після відповіді ЗСУ, українські бійці проявили військову кмітливість:несподівано для противника з'явилися на його позиції та захопили кулемет Калашникова.

"У нас всі живі, навіть подряпин немає. Кулемет зараз у 25 батальйоні", - йдеться в повідомленні волонтера.

Як раніше повідомляв Мисягін, на Світлодарській дузі, в районі селища Троїцьке, було знищено передову позицію терористів.