Бойовики сьогодні відкрили вогонь по місії ОБСЄ біля Торецька

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Сьогодні бойовики відкрили вогонь по представниках Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні поблизу Торецька (Донецька область).

Про це повідомляється на сторінці Операції Об'єднаних сил у соціальній мережі Facebook.

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«Сьогодні, 29 травня, противник вчергове грубо порушив міжнародні угоди, відкривши вогонь по представниках Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в районі населеного пункту Неліпівка, що поблизу Торецька, представники СММ ОБСЄ здійснювали запуск безпілотного літального апарату (БПЛА) для моніторингу місцевості.

«Близько 11.35, під час запуску БПЛА, відбувся розрив міни на відстані близько 250 метрів від автомобіля ОБСЄ», - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок розриву міни немає. Також встановлено, що обстріл вівся із житлових кварталів Горлівки.

Командування Об’єднаних сил наголошує, що українській військові не відкривали вогонь по населених пунктах. Офіційно про подію повідомлено представництво ОБСЄ.