"Танки, БТРи, КамАЗи": у Горлівці помітили величезну колону військової техніки - ЗМІ
20:48, 04 червня 2018Війна
9227 0
У Горлівці помітили величезну колону військової техніки, яка рухалася центром міста.
Горлівкою їздила техніка терористів / фото sprotyv.info
Місцеві жителі окупованої Горлівки 4 червня помітили колону військової техніки бойовиків "ДНР", яка рухалася центром міста.
Про це передають "Ведомости Донбасса", посилаючись на слова очевидців.
Читайте такожУ Луганську область зайшов підрозділ Збройних сил РФ - активіст
"Сьогодні дитину забирала із садка й проходила біля 2-ої лікарні, на перехресті у бік Кочегарки пройшла величезна колона військової техніки. Танки, БТРи, КамАЗи і вантажні машини з брезентом... Тепер ось боїмося спати лягати",- повідомляють місцеві жителі.
Джерело в т.зв. "силових відомствах "ДНР" підтвердило, що техніка рухалася в місця дислокації для проведення масштабних навчань. Сепаратистські ЗМІ не повідомляли про навчання бойовиків.
Раніше в Ростовській області РФ поблизу кордону з Україною помітили колону військової техніки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter