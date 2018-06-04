"Танки, БТРи, КамАЗи": у Горлівці помітили величезну колону військової техніки - ЗМІ

20:48, 04 червня 2018
Війна
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 Горлівкою їздила техніка терористів / фото sprotyv.info

Про це передають "Ведомости Донбасса", посилаючись на слова очевидців.

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"Сьогодні дитину забирала із садка й проходила біля 2-ої лікарні, на перехресті у бік Кочегарки пройшла величезна колона військової техніки. Танки, БТРи, КамАЗи і вантажні машини з брезентом... Тепер ось боїмося спати лягати",- повідомляють місцеві жителі.

Джерело в т.зв. "силових відомствах "ДНР" підтвердило, що техніка рухалася в місця дислокації для проведення масштабних навчань. Сепаратистські ЗМІ не повідомляли про навчання бойовиків.

Раніше в Ростовській області РФ поблизу кордону з Україною помітили колону військової техніки.

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Теги: #бойовики#техніка#Горлівка