Росія зігнала на кордон з Україною колону військової техніки - ІС (відео)
11:42, 02 червня 2018Війна
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Колону військової техніки ЗС РФ помітили у Ростовській області.
У Ростовській області РФ поблизу кордону з Україною помітили колону військової техніки.
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Про це повідомив на сторінці в Facebook координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат Дмитро Тимчук.
"Колона військової техніки ЗС РФ у Ростовській області поблизу кордону з Україною (навпроти окупованій території, контрольованої "ЛНР")", - написав він, уточнивши, що зйомки здійснювалися силами "Інформаційного опору".
Запис було зроблено з автомобіля, що проїжджав повз.
Як повідомляв УНІАН, бойовики обстріляли "Кугуар" прикордонників на КПВВ "Майорське".
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