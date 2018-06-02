Росія зігнала на кордон з Україною колону військової техніки - ІС (відео)

Колону військової техніки ЗС РФ помітили у Ростовській області.

У Ростовській області РФ поблизу кордону з Україною помітили колону військової техніки.

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Про це повідомив на сторінці в Facebook координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат Дмитро Тимчук.

"Колона військової техніки ЗС РФ у Ростовській області поблизу кордону з Україною (навпроти окупованій території, контрольованої "ЛНР")", - написав він, уточнивши, що зйомки здійснювалися силами "Інформаційного опору".

Запис було зроблено з автомобіля, що проїжджав повз.

Як повідомляв УНІАН, бойовики обстріляли "Кугуар" прикордонників на КПВВ "Майорське".