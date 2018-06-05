Доба на Донбасі: бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях ООС

07:18, 05 червня 2018
Війна
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Ілюстрація / REUTERS

Упродовж минулої доби, 4 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою, інтенсивність бойових дій залишалась на попередньому рівні.

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Як повідомили у прес-службі операції Об'єднаних сил, бої тривали в районі населених пунктів Кримське та Новотошківсье, що на Луганщині. На Горлівському напрямку в районі населеного пункту Зайцеве. Не припиняються бойові дії на Донецькому напрямку поблизу Авдіївки, Пісок, Красногорівки, Мар’їнки та Новотроїцького. На Маріупольському напрямку – в районі населеного пункту Лебединське. Також під ворожим обстрілом опинилася Донецька фільтрувальна станція.

"Російсько-окупаційні війська 30 разів вдавалися до прицільного вогню по нашим позиціям, з них 10 разів застосовували артилерію та міномети", - йдеться у повідомленні.

Під час бойових дій минулої та поточної доби втрат серед українських захисників немає. За даними розвідки, двох окупантів було знищено та шістьох поранено.

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Теги: #Донбас#обстріли бойовиків#операція Об’єднаних сил