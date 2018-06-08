Стало відомо про стан "комбата" "Спарти" після кривавої ДТП у Донецьку

Стан терориста "Вохи", який спричинив аварію у Донецьку, стабільно тяжкий.

Стан одного з ватажків бойовиків, наступника "Мотороли", "комбата" "Спарти" Володимира Жоги "Вохи", який влаштував смертельну аварію в центрі окупованого Донецька, залишається стабільно тяжким.

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Про це повідомив лікар бойовика, передають "Ведомости Донбасса".

"Стан "Вохи" стабільно тяжкий, ми помічаємо незначне, але поліпшення... Прогнози на сьогодні робити ще рано", — повідомив медик.

Як повідомляли ЗМІ, що ватажок бойовиків бригади "Спарта" Володимир Жога виїхав на мотоциклі на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з пасажирським мікроавтобусом. Унаслідок аварії дівчина-пасажир терориста загинула на місці.