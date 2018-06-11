Озвучено серйозні втрати терористів на Донбасі за тиждень

З'явилися дані про втрати терористів на Донбасі за минулий тиждень.

Ситуація на Донбасі минулого тижня загострилася – бойовики били не тільки по українських військових, але й атакували об'єкт критичної інфраструктури - Донецьку фільтрувальну станцію – без води залишилися місцеві жителі.

Українські військові гідно відповідали бойовикам і завдали ворогові великих втрат – було знищено 15 осіб і 36 поранено. У ЗСУ загинули двоє українських героїв та 15 бійців потрапили до госпіталю, передає "Сегодня".

4 червня. Втрати бойовиків: двоє вбитих і шестеро поранених. В українській армії – без втрат.

5 червня. Унаслідок боїв у ЗСУ були поранені три бійці, а у бойовиків справи були гіршими – двоє знищені і четверо поранені. Також українські військові збили російський безпілотник "Орлан-10".

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6 червня. Цього разу сумні новини з табору ЗСУ – два бійці загинули і двоє отримали поранення. Втрати бойовиків більше – п'ятеро окупантів знищені та троє поранені.

7 червня. Втрати ЗСУ – четверо поранених; у бойовиків один ліквідований і ще двоє поранені.

8 червня. Унаслідок боїв були знищені три окупанти і 16 поранено. У ЗСУ поранені чотири бійці.

9 червня. Втрати противника – дві людини знищені та п'ять поранені; у ЗСУ двоє отримали поранення.

Як раніше повідомляв волонтер Юрій Мисягін, українські військові просунулися до 1 км і закріпилися на нових позиціях у районі Новотошківки Луганської області.