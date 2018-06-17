Бойовики зірвали відведення військ біля Станиці Луганської – ООС

Сторони домовилися про розведення сил біля Станиці Луганської ще у вересні 2016 року, однак цей процес зривався кілька разів.

На Донбасі підтримувані Росією бойовики зірвали відведення військ від Станиці Луганської.

Про це повідомив на брифінгу представник прес-центру Операції об’єднаних сил Микола Бондарчук.

«Російсько-окупаційні війська черговий раз зірвали відведення військ в районі населеного пункту Станиця Луганська, о 22-й годині (16 червня – ред.) відкривши вогонь зі стрілецької зброї. Об’єднані сили дотримуються взятих зобов’язань щодо забезпечення рішень Тристоронньої контактної групи», – наголосив Бондарчук.

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Українська сторона під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську 13 червня заявила, що для розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської потрібне дотримання тиші протягом семи днів.

Сторони домовилися про розведення сил біля Станиці Луганської ще у вересні 2016 року, однак цей процес зривався кілька разів.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.